Accident mortel sur l’A154 entre Louviers et Val-de-Reuil : la voiture roulait à contresens

Un accident grave de la circulation a eu lieu ce jeudi vers 13h45 sur l'autoroute A154, à hauteur de Louviers/Val-de-Reuil, dans l'Eure. Il a impliqué deux véhicules, dans le sens Evreux vers l'embranchement de l'autoroute A13. Selon nos informations, l’un des véhicules roulait à contresens de la circulation.



Le premier bilan dressé à leur arrivée par les sapeurs-pompiers a fait état de deux blessés graves : une femme de 86 ans était incarcérée dans le véhicule qu’elle conduisait et un homme de 40 ans était piégé à son volant dans le second véhicule.



Les deux victimes ont été désincarcérées puis prises en charge par les secours. Malgré les tentatives de réanimation, la femme, en arrêt cardio-respiratoire, a été déclarée décédée par le médecin du SMUR d’Évreux.



L’autre conducteur, dont l’état est jugé critique, a été héliporté, en urgence absolue, par Vikng76 vers le service de réanimation du CHU de Rouen.



L'accident a généré un bouchon de plus de 5 kilomètres.