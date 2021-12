Accident matériel entre deux poids lourds en Seine-Maritime : circulation perturbée sur la D438, à La Londe

Une collision entre deux poids-lourds a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime,, ce jeudi matin. L'accident s'est produit vers 6h30, sur la Départementale 438 à hauteur de la commune de La Londe.



Les deux conducteurs impliqués n'ont pas été blessés. Après examen par les secours, ils ont été laissés sur place, précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



Une voie de circulation dans le sens Bourgtheroulde-Maison brûlée a été neutralisée le temps des opérations de secours.



L'intervention a mobilisé deux engins et six sapeurs-pompiers jusqu'à 8h40. Les services de la métropole ont pris en charge le dégagement de la chaussée.