Accident grave sur la RN13 à Caillouet-Orgeville : neuf blessés, dont un en urgence absolue

Des moyens de secours routier importants ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27), dont neuf véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV).



Le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et la gendarmerie de Pacy-sur-Eure et le peloton de surveillance et d’intervention (Psig) de Louviers sont également sur place. Au total, ce sont quarante sapeurs-pompiers qui sont intervenus.



Le bilan communiqué par la préfecture fait état d'un blessé grave, une femme de 80 ans, passagère de l'Audi (son pronostic vital n’est pas engagé), et de huit blessés en urgence relative. Les victimes ont été évacuées vers les hôpitaux d'Évreux et de Vernon.



La route a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours et de l'enlèvement des véhicules. Une déviation a été mise en place par la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno).



La préfecture recommande d'éviter le secteur jusqu'à nouvel ordre.