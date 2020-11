Accident grave dans l’Eure : un motard transporté, en urgence absolue, au CHU de Rouen

Un accident grave de la circulation s’est produit, hier en fin d’après-midi, sur la route départementale 133 entre Beaumont-le-Roger et le Neubourg. Il a impliqué une moto et une voiture de tourisme à hauteur d’Ecardenville-la-Campagne (Eure).



Le conducteur de la moto, un homme de 48 ans, a été grièvement blessé dans le choc. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers (du Neubourg et de Beaumont-le-Roger) et transporté, médicalisé par le SMUR, au centre hospitalier d’Évreux.