Accident de poids lourd sur l’A28 dans l’Orne : la circulation reprend dans le sens Rouen - Alençon

L’autoroute A28 a été fermée ce lundi matin au niveau de l’échangeur de Gacé 2, dans l’Orne. Un accident impliquant un poids lourd qui s’est couché sur la chaussée s’est produit vers 7 heures dans le sens Rouen vers Alençon.



Une déviation avait été mise en place via le réseau secondaire jusqu'à l'échangeur de Sées, le temps des opérations de secours et d’évacuer le camion accidenté.



La durée de cette coupure d'axe est estimée à 5h00 (12h00)



Désormais, l'A28 a été rouverte sur une voie de circulation pendant les réparations et le nettoyage de la chaussée, indique Bison Futé.