Accident à Évreux : elle conduisait en pyjama avec plus de 2 grammes d’alcool dans le sang

Lors de son audition après dégrisement, la mise en cause a confié qu’elle avait bu du whisky sans se souvenir de la quantité et se rendait chez une amie quand l’accident s’est produit.



Elle s’est vue notifier la rétention immédiate de son permis et une ordonnance pénale avant d’être remise en liberté, ce samedi après-midi.