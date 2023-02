https://www.infonormandie.com/

En garde à vue, interrogé part les enquêteurs de l'unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine, le mis en cause a reconnu qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants depuis deux ans. Déféré le 10 février, devant un magistrat du parquet du Havre, il a été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution immédiate prévue lundi 13 février.



Le tribunal judiciaire du Havre l'a condamné à 18 mois de prison, dont 12 mois avec sursis. Il a par ailleurs révoqué un sursis de 3 mois dont il faisait l'objet et a prononcé son maintien en détention.