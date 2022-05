A Rouen, un chauffard renverse une dame de 76 ans et prend la fuite : il est rattrapé par un témoin

Une femme âgée de 76 ans a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait la rue Martainville à Rouen, samedi 30 avril vers 8h30.



Le conducteur n’a pas daigné s’arrêter et a continué sa route comme si de rien n’était. Une automobiliste témoin de l’accident s’est courageusement à la poursuite du chauffard, l’a rattrapé et l’a contraint à s’arrêter. Elle lui a fait remarquer qu’il venait de renverser une dame âgée et l’a obligé à revenir sur les lieux de l’accident, ce qu’il a fait.