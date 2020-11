A Rouen, les organisateurs d'une soirée clandestine en garde à vue et vingt étudiants verbalisés

Un équipage de la compagnie départementale d'intervention (CDI) se présente rapidement sur les lieux. Les policiers constatent en effet que la musique assourdissante provient d'un garage. Ils sonnent à la porte : deux jeunes gens ouvrent et indiquent être les organisateurs de la soirée. En pénétrant dans la pièce, les fonctionnaires découvrent une vingtaine de jeunes gens âgés de 19 à 21 ans, tous étudiants : ils sont réunis pour faire la fête. La plupart d'entre eux ne portent pas le masque.



L'alcool a visiblement coulé à flots : un jeune homme de 20 ans est allongé au sol. Il ne réagit plus. Les forces de l'ordre appellent les sapeurs-pompiers qui le prennent en charge et le transportent aux urgences du CHU Charles-Nicolle. Une jeune fille est elle aussi fortement alcoolisée.