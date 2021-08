A Rouen, il met la main aux fesses à une jeune femme : l'agresseur est arrêté par un témoin

Un homme de 30 ans a été interpellé il y a quelques jours pour agression sexuelle. Les faits remontent au 14 août, à la station Teor Théâtre des Arts à Rouen. Vers 23h30, une jeune femme de 20 ans a été victime d'une agression à caractère sexuel. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans le Teor, un homme s'est approché par derrière et lui a mis les mains aux fesses, tout en la pinçant.



La victime a réagi vivement. Un témoin de la scène a intercepté l'agresseur et l'a maintenu sur place jusqu'à l'arrivée d'un équipage de Police secours. Le mis en cause, qui vit dans un foyer à Rouen, a été interpellé et placé en garde à vue. Il était fortement alcoolisé : 0,91 mg par litre d'aire expiré, soit 1,82 g dans le sang.