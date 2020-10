A Rouen, elle voulait tirer un feu d'artifice devant la prison pour l'anniversaire d'un ami détenu

A la vue des policiers en civil, la femme de 44 ans, qui est accroupie près d'une voiture, tente de se dissimuler. De quoi intriguer les forces de l'ordre qui décident alors de la contrôler. Les fonctionnaires inspectent les alentours dans le même temps et découvrent sous un véhicule un ensemble de feu d'artifice, soit quinze fusées et une boite d'allumettes.



Questionnée sur la présence de ce matériel, la suspecte jure d'abord que ce n'est pas elle. Puis, elle finit par reconnaître qu'elle voulait faire un feu d'artifice à l'occasion de l'anniversaire d'un de ses amis actuellement en détention à Bonne-Nouvelle.



Interpellée, la quadragénaire a été placée en garde à vue et le matériel saisi.