A Gournay-en-Bray, un feu de voitures se propage à une habitation en pleine nuit : cinq blessés

Le feu est éteint et des contrôles sont en cours à l'aide d’une caméra thermique, indiquent à 3h30 les secours. Enedis a dû procéder à une coupure de courant qui a impacté 80 foyers le temps de l’intervention.



Le bilan définitif fait état de trois personnes intoxiquées et deux blessées toutes en urgence relative et de trois indemnes.



Le dispositif des sapeurs-pompiers va être allégé.



La gendarmerie est sur place et va procéder aux premières constatations de manière à déterminer l’origine du départ de feu.