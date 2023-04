A Fontaine-Le-Dun, Caroline et Anthony « entre rêves et galères » sur Zone interdite

Zone Interdite proposera, dimanche 9 avril en première partie de soirée, un documentaire inédit intitulé « Ils construisent leur maison : rêves et galères des travaux en famille ». Ce reportage suit le parcours de Caroline et Anthony, un couple qui a décidé de se lancer dans un projet ambitieux : redonner vie à une ancienne école de village à Fontaine-Le-Dun, en Seine-Maritime.



Le bâtiment était à l'abandon depuis de nombreuses années, mais il a tout de suite séduit Caroline et Anthony. Ils ont vu dans cette école de village un potentiel incroyable, une opportunité de créer leur propre maison de rêve et de revitaliser une partie du bourg. Cependant, ils ont rapidement compris que la tâche serait difficile. Tout est à refaire dans cette ancienne école, et le couple va devoir faire face à de nombreux défis.