À Évreux, un père de famille menace de mort son fils de 15 ans avec un fusil de chasse

Un téléphone portable serait à l'origine d'un violent différend entre un père de famille de 60 ans et son fils de 15 ans. La scène s'est déroulée samedi 30 décembre, dans un immeuble de la rue Victor-Schoelcher à Évreux (Eure).



Selon les déclarations de l'adolescent, un différend a éclaté avec son père à propos d'un téléphone portable que ce dernier lui avait prêté. Lors de la dispute, le sexagénaire l'aurait menacé de mort avec un fusil de chasse chargé. Le jeune homme aurait alors tenté de calmer so père et serait parvenu à écarter le canon du fusil pointé sur son ventre