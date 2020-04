A Evreux, les producteurs locaux s’adaptent au confinement et lancent un drive fermier

Pour récupérer son colis sur la place Clemenceau à Evreux le mercredi 29 avril et les autres mercredis jusqu’à la réouverture du marché, les clients peuvent passer commande sur le site spécialement dédié au drive fermier :et ce jusqu’au dimanche soir (attention, pour des raisons d’organisation, les commandes sont limitées à 100 par semaine). Un créneau horaire sera donné pour retirer les colis en toute sécurité entre 8h30 et 13h45. Un sens unique de circulation des véhicules et un encadrement de la zone de drive, en collaboration avec les services de police municipale, ont été arrêtés.Le dépôt de la commande s’effectuera directement par le producteur dans le coffre du véhicule, ou sur une table avec retrait par le consommateur (et mise à disposition de gel hydroalcoolique).