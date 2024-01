A Evreux, le conducteur sans permis écope d'une obligation de quitter le territoire sans délai

C'était ce lundi 22 janvier, peu avant 11 h 30. Il circulait à bord d'une Ford Fiesta, rue Lepouzé, dans le centre-ville d'Évreux, quand le récidiviste a été repéré par une patrouille du groupe de sécurité de proximité (GSP). Comme les fois précédentes, il a été verbalisé pour conduite sans permis et sans assurance. Sa voiture a été conduite en fourrière et lui emmené à l'hôtel de police, en garde à vue.



Informée, la préfecture a notifié au mis en cause une OQTF, obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de revenir en France avant trois ans. Quant aux infractions relevées, il a été déféré aujourd'hui devant un magistrat du parquet en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.