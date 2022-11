A Evreux, elle poursuit le voleur de son téléphone portable : un homme de 54 ans arrêté par la police

Ne s'étant rendue compte de rien, c'est un témoin qui lui a signalé les faits. La victime s'est immédiatement lancée à la poursuite du voleur et a pu l'apercevoir en train de pénétrer dans les locaux d'une association du quartier. C'est d'ailleurs là que le suspect a été interpellé par les forces de l'ordre, grâce au signalement fourni par la femme.



Interpellé, le mis en cause, un ébroïcien de 54 ans, a fait semblant de s'étonner avant de nier être l'auteur du vol. Il a finalement reconnu les faits et a restitué le smartphone aux policiers.



Placé en garde à vue, il a été remis en liberté à l'issue de son audition. Le quinquagénaire est convoqué devant la justice le 6 juin 2023 pour une ordonnance pénale.