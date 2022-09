70 sapeurs-pompiers mobilisés pour un incendie dans un navire à Petit-Couronne, près de Rouen

Des moyens importants - 70 sapeurs-pompiers et 40 engins - ont été engagés ce soir par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) pour un incendie dans la cale d’un navire à Petit-Couronne (Seine-Maritime).



L’intervention a été déclenchée vers 18h30 suite à un dégagement de fumée dans la cale d’un navire amarré quai de Petit-Couronne et transportant des débris métalliques.



Une équipe spécialisée en intervention à bord des navires et une équipe spécialisée en risques chimiques ont été dépêchées sur les lieux.



Selon le bilan provisoire communiqué par les secours, il n’y a aucune victime. Les sapeurs-pompiers demandent aux habitants d’éviter le secteur et de faciliter la circulation des moyens en transit.



Plus d’infos à venir