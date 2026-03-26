​RN27 : un conducteur perd le contrôle de sa voiture sur la chaussée glissante près de Dieppe

Un accident de la circulation s’est produit jeudi matin sur la RN27, à hauteur de Biville-la-Baignarde, dans le sens Rouen-Dieppe. Un véhicule léger seul en cause a fait une sortie de route après une perte de contrôle liée à l’état de la chaussée.
À leur arrivée, les secours ont porté assistance au conducteur déjà sorti de son véhicule. Cet homme de 42 ans a été pris en charge par les sapeurs-pompiers pour un bilan médical.
À leur arrivée, les secours ont porté assistance au conducteur déjà sorti de son véhicule. Cet homme de 42 ans a été pris en charge par les sapeurs-pompiers pour un bilan médical.
La circulation réduite sur une voie
Douze sapeurs-pompiers, mobilisés avec quatre engins, ont procédé à la sécurisation de la zone et à la prise en charge de la victime, en lien avec la gendarmerie également présente sur place.
L’accident entraîne une réduction de la circulation à une seule voie dans ce secteur de la RN27, le temps de l’intervention et de la remise en sécurité de la chaussée.
L’accident entraîne une réduction de la circulation à une seule voie dans ce secteur de la RN27, le temps de l’intervention et de la remise en sécurité de la chaussée.