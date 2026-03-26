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​RN27 : un conducteur perd le contrôle de sa voiture sur la chaussée glissante près de Dieppe



Jeudi 26 Mars 2026 - 10:55



Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sur une chaussée rendue glissante, provoquant un accident sur la RN27. La circulation est perturbée dans le secteur.



Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Un accident de la circulation s’est produit jeudi matin sur la RN27, à hauteur de Biville-la-Baignarde, dans le sens Rouen-Dieppe. Un véhicule léger seul en cause a fait une sortie de route après une perte de contrôle liée à l’état de la chaussée.

À leur arrivée, les secours ont porté assistance au conducteur déjà sorti de son véhicule. Cet homme de 42 ans a été pris en charge par les sapeurs-pompiers pour un bilan médical.

La circulation réduite sur une voie

Douze sapeurs-pompiers, mobilisés avec quatre engins, ont procédé à la sécurisation de la zone et à la prise en charge de la victime, en lien avec la gendarmerie également présente sur place.

L’accident entraîne une réduction de la circulation à une seule voie dans ce secteur de la RN27, le temps de l’intervention et de la remise en sécurité de la chaussée.
 



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