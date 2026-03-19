Saint-Saëns. Un homme de 70 ans meurt dans l’incendie de son habitation

Les sapeurs-pompiers parviennent à extraire la victime de l’appartement en feu. Pris en charge par l’équipe médicale du SMUR sur place, l’homme est malheureusement déclaré décédé.



L’intervention, qui a mobilisé 18 sapeurs-pompiers et 9 engins, a permis de contenir la propagation du sinistre à l’habitation voisine. Le feu a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie.



La gendarmerie et les autorités municipales étaient également présentes sur les lieux. L'enquête devra déterminer dans quelles circonstances le feu est parti.