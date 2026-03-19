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Saint-Saëns. Un homme de 70 ans meurt dans l’incendie de son habitation

SEINE-MARITIME



Jeudi 19 Mars 2026 - 11:49



Un incendie particulièrement violent a coûté la vie à un homme de 70 ans, ce jeudi à l’aube à Saint-Saëns. Le sinistre, parti d’une chambre à l’étage d’une habitation, a mobilisé d’importants moyens de secours pour éviter toute propagation.



L’intervention, qui a mobilisé 18 sapeurs-pompiers et 9 engins, a permis de contenir la propagation du sinistre à l’habitation voisine - Illustration Adobe Stock
L’intervention, qui a mobilisé 18 sapeurs-pompiers et 9 engins, a permis de contenir la propagation du sinistre à l’habitation voisine - Illustration Adobe Stock
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Un violent incendie s’est déclaré tôt ce jeudi matin dans une habitation située rue d’Haussez, à Saint-Saëns (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers ont été engagés peu après 4h30 pour un feu signalé avec dégagement de fumée.

À leur arrivée, les secours font face à un feu de chambre particulièrement virulent au premier étage d’une maison. Malgré une intervention rapide, une victime, un homme âgé de 70 ans, est retrouvée dans le logement.

Le septuagénaire déclaré décédé

Les sapeurs-pompiers parviennent à extraire la victime de l’appartement en feu. Pris en charge par l’équipe médicale du SMUR sur place, l’homme est malheureusement déclaré décédé.

L’intervention, qui a mobilisé 18 sapeurs-pompiers et 9 engins, a permis de contenir la propagation du sinistre à l’habitation voisine. Le feu a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie.

La gendarmerie et les autorités municipales étaient également présentes sur les lieux. L'enquête devra déterminer dans quelles circonstances le feu est parti. 


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