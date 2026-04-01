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Rouen : incendie dans l’arrière-boutique d’une épicerie, deux salariés au chômage technique

SEINE-MARITIME


Mercredi 1 Avril 2026 - 13:34

Un feu s’est déclaré ce mercredi matin dans une épicerie située rue Albert-Dupuis, à Rouen. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le sinistre sans faire de victime.




Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu à l'aide d'une lance à incendie - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu à l'aide d'une lance à incendie - Illustration Adobe Stock
Alertés peu avant  9h45,  les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus sur les Hauts-de-Rouen pour un incendie touchant un garage accolé à un commerce, au sein d’un îlot commercial regroupant plusieurs activités, dont un salon de coiffure et un restaurant rapide de type kebab, rue Albert-Dupuis.

À leur arrivée, les secours ont constaté un début d'incendie ocalisé dans l’arrière-boutique de l’épicerie. Quatre engins et 16 soldats du feu ont été mobilisés pour circonscrire les flammes à l’aide d’une lance à incendie.

Les opérations ont également consisté en des reconnaissances approfondies, la sécurisation des lieux, ainsi que des travaux de déblai et de surveillance afin d’écarter tout risque de reprise du feu.

Aucune victime n’est à déplorer.

Chômage technique pour deux employés

L’intervention des sapeurs-pompiers a entraîné des perturbations temporaires sur le réseau Astuce, le temps des opérations. Sur place, la police nationale, ainsi que les équipes d’Enedis, de GRDF et des services de la mairie, étaient également mobilisées.

Le sinistre a toutefois des conséquences économiques pour le commerce concerné : deux salariés de l’épicerie se retrouvent au chômage technique.




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