Rouen : incendie dans l’arrière-boutique d’une épicerie, deux salariés au chômage technique

Alertés peu avant 9h45, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus sur les Hauts-de-Rouen pour un incendie touchant un garage accolé à un commerce, au sein d’un îlot commercial regroupant plusieurs activités, dont un salon de coiffure et un restaurant rapide de type kebab, rue Albert-Dupuis.



À leur arrivée, les secours ont constaté un début d'incendie ocalisé dans l’arrière-boutique de l’épicerie. Quatre engins et 16 soldats du feu ont été mobilisés pour circonscrire les flammes à l’aide d’une lance à incendie.



Les opérations ont également consisté en des reconnaissances approfondies, la sécurisation des lieux, ainsi que des travaux de déblai et de surveillance afin d’écarter tout risque de reprise du feu.



Aucune victime n’est à déplorer.