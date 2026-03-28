Travaux sur l’A28 : plusieurs fermetures de nuit entre Roumois et l’A13, dans l'Eure

Illustration Alis/A28
La société Alis engage des travaux de réfection de chaussée sur l’autoroute A28, entre le péage de Roumois et la jonction avec l’A13, à hauteur de Bosgouet (Eure). Ces opérations vont entraîner des fermetures nocturnes répétées sur cet axe stratégique.
Les interventions sont programmées lors des nuits du 30 au 31 mars, du 31 mars au 1er avril, du 1er au 2 avril et du 2 au 3 avril 2026, entre 20 heures et 6 heures.
Les interventions sont programmées lors des nuits du 30 au 31 mars, du 31 mars au 1er avril, du 1er au 2 avril et du 2 au 3 avril 2026, entre 20 heures et 6 heures.
Fermetures et circulation modifiée
Durant ces créneaux, la circulation sera fortement impactée :
• Fermeture de l’A28 dans les deux sens entre l’échangeur d’Harcourt et celui de l’A13
• Fermeture de l’échangeur A13/A28 dans les deux sens
• Sur l’A13, neutralisation de la voie de droite dans les deux sens à proximité de l’échangeur
En parallèle, les parkings poids lourds situés à la barrière de péage de Roumois seront fermés en continu du 2 mars à 20 heures jusqu’au 3 avril à 6 heures.
• Fermeture de l’A28 dans les deux sens entre l’échangeur d’Harcourt et celui de l’A13
• Fermeture de l’échangeur A13/A28 dans les deux sens
• Sur l’A13, neutralisation de la voie de droite dans les deux sens à proximité de l’échangeur
En parallèle, les parkings poids lourds situés à la barrière de péage de Roumois seront fermés en continu du 2 mars à 20 heures jusqu’au 3 avril à 6 heures.
Des itinéraires de déviation mis en place
Pour maintenir la circulation, des déviations sont organisées :
• Depuis l’A28 en provenance d’Alençon : sortie obligatoire à Brionne (n°13), puis RD438 jusqu’à l’A13 via l’échangeur n°24
• Depuis l’A13 en provenance de Caen vers l’A28 : sortie à Bourgtheroulde (n°24), puis RD438 jusqu’à l’échangeur n°13 à Brionne
Les conducteurs sont invités à adapter leurs trajets et à faire preuve de vigilance, notamment sur les itinéraires secondaires qui pourraient connaître un trafic plus dense que d’habitude.
Source Bison Futé
• Depuis l’A28 en provenance d’Alençon : sortie obligatoire à Brionne (n°13), puis RD438 jusqu’à l’A13 via l’échangeur n°24
• Depuis l’A13 en provenance de Caen vers l’A28 : sortie à Bourgtheroulde (n°24), puis RD438 jusqu’à l’échangeur n°13 à Brionne
Les conducteurs sont invités à adapter leurs trajets et à faire preuve de vigilance, notamment sur les itinéraires secondaires qui pourraient connaître un trafic plus dense que d’habitude.
Source Bison Futé