Travaux sur l’A28 : plusieurs fermetures de nuit entre Roumois et l’A13, dans l'Eure

Durant ces créneaux, la circulation sera fortement impactée :

• Fermeture de l’A28 dans les deux sens entre l’échangeur d’Harcourt et celui de l’A13

• Fermeture de l’échangeur A13/A28 dans les deux sens

• Sur l’A13, neutralisation de la voie de droite dans les deux sens à proximité de l’échangeur



En parallèle, les parkings poids lourds situés à la barrière de péage de Roumois seront fermés en continu du 2 mars à 20 heures jusqu’au 3 avril à 6 heures.