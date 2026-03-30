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Une mère et son compagnon condamnés pour avoir contraint une adolescente à filmer leurs rapports sexuels

YVELINES


Publié le Lundi 30 Mars 2026 à 18:57

Dans les Yvelines, une adolescente de 16 ans a été forcée par son beau-père à filmer ses rapports sexuels avec sa mère. Le couple a été condamné à quatre ans de prison ferme.



L'enquête a été confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT) des Yvelines - Illustration DGPN
L'enquête a été confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT) des Yvelines - Illustration DGPN
Un couple originaire des Yvelines a été condamné à quatre ans de prison ferme pour des faits graves, révélés à la suite d’un signalement anonyme adressé en avril 2025 à la Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP).

Selon ce signalement, une jeune fille de 16 ans affirmait que son beau-père l’obligeait à filmer ses ébats sexuels avec sa mère. Entendue par les enquêteurs, l’adolescente a confirmé ces révélations. Placés une première fois en garde à vue dans les locaux du service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) des Yvelines, la mère et son compagnon ont nié les faits.

La mère reconnaît les faits

Mais l’analyse minutieuse de leurs téléphones portables a permis de retrouver plusieurs vidéos explicites, tournées par la jeune fille, dans lesquelles on entendait le beau-père l’inciter à filmer leurs rapports. Ces éléments ont conduit les enquêteurs à reprendre les auditions. Lors de leur seconde garde à vue, seule la mère a fini par reconnaître les faits, selon une source proche du dossier.

L’enquête a également mis en lumière une situation familiale dégradée : les services sociaux ont relevé de graves défaillances de la mère en matière d’hygiène, de santé et d’éducation. Ses quatre enfants ont depuis été placés dans des foyers de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Quatre ans de prison

Déférés et jugés en comparution immédiate, les deux prévenus – un homme de 46 ans, déjà connu des services de police, et une femme de 41 ans – ont été condamnés à quatre ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Ils ont en outre été inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) et se sont vu interdire toute activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs pendant dix ans.

La mère a également été privée de son autorité parentale.



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