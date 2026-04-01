Accident sur la SUD3 près de Rouen : une voiture sur le toit, un blessé léger

SEINE-MARITIME

Un accident impliquant deux véhicules, dont l’un s’est retrouvé sur le toit, s’est produit sur la SUD3 en direction de l’A13, près de Rouen. Légèrement blessée, une personne a été prise en charge sur place par les secours.