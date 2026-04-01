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Accident sur la SUD3 près de Rouen : une voiture sur le toit, un blessé léger

SEINE-MARITIME


Mercredi 1 Avril 2026 - 16:41

Un accident impliquant deux véhicules, dont l’un s’est retrouvé sur le toit, s’est produit sur la SUD3 en direction de l’A13, près de Rouen. Légèrement blessée, une personne a été prise en charge sur place par les secours.




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Un accident de la circulation s’est produit en milieu d’après-midi sur la SUD3, à hauteur du point kilométrique 5, dans le sens Rouen vers l’A13. Deux véhicules sont impliqués, dont l’un s’est retrouvé sur le toit.

À l’arrivée des secours, les deux occupants avaient déjà pu sortir de leur véhicule. L’intervention a mobilisé trois engins et sept sapeurs-pompiers, aux côtés de la police nationale et des agents de la Dirno.
 

Un blessé léger

Les secours ont procédé à la sécurisation de la zone avant de prendre en charge les victimes. Le bilan fait état d’une personne indemne et d’un blessé léger, qui n’a pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier.

La circulation a pu être perturbée le temps de l’intervention, sur cet axe fréquent reliant Rouen à l’autoroute A13.
 



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