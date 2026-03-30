Chevaux tués et mutilés en Seine-Maritime : l’affaire rejugée en appel, à Rouen

L’enquête connaît un tournant avec la découverte de traces de sang humain sur les lieux. Les analyses ADN permettent d’identifier rapidement un suspect, un homme d’une vingtaine d’années déjà connu des fichiers.Les perquisitions à son domicile mettent au jour plusieurs éléments compromettants : un cutter portant des traces de sang séché, une massette, une clé à griffe, du matériel de vision nocturne, un dispositif de clôture électrifiée ainsi que des appâts alimentaires destinés à attirer les chevaux.Les constatations vétérinaires décrivent des sévices d’une extrême violence : fractures, écrasements, lacérations profondes, coups répétés et mutilations, notamment au niveau des yeux. Des actes infligés à des animaux enfermés, incapables de fuir.