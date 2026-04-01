Évreux : des travaux de nuit pendant huit semaines dans le tunnel de la Justice sur la ligne Paris–Cherbourg

Les travaux, prévus pour débuter le 123 avril prochain, vont durer huit semaines dans le tiunn el de la Justice à Evreux - Illustration : tunnels-ferroviaires.org
SNCF Réseau engage un chantier de modernisation à Évreux, avec le confortement du tunnel de la Justice, situé en amont de la gare en direction de Paris. L’opération vise à renforcer la voûte de l’ouvrage grâce à la projection d’une couche de béton de 10 centimètres, afin de garantir la durabilité des infrastructures et maintenir un haut niveau de sécurité sur la ligne Paris–Cherbourg.
Le chantier s’étalera sur huit semaines, du lundi 13 avril 2026 à 23 heures jusqu’au samedi 6 juin 2026 à 5 heures. Les interventions seront réalisées exclusivement de nuit, du lundi soir au samedi matin, afin de limiter l’impact sur la circulation des trains de voyageurs.
Le chantier s’étalera sur huit semaines, du lundi 13 avril 2026 à 23 heures jusqu’au samedi 6 juin 2026 à 5 heures. Les interventions seront réalisées exclusivement de nuit, du lundi soir au samedi matin, afin de limiter l’impact sur la circulation des trains de voyageurs.
Des nuisances nocturnes à attendre
Ces travaux entraîneront toutefois des nuisances sonores pour les riverains. SNCF Réseau indique avoir optimisé l’organisation du chantier pour réduire au maximum les phases les plus bruyantes.
Le dispositif logistique a notamment été adapté pour limiter les déplacements d’engins. Les matériaux nécessaires, comme la poudre de béton et l’eau, seront acheminés via des canalisations installées le long des voies ferrées depuis une base travaux implantée rue des Déportés. Cette base sera approvisionnée en journée.
Trois engins rail-route seront mobilisés la nuit. Ils rejoindront le tunnel depuis la base et interviendront exclusivement à l’intérieur de l’ouvrage.
Le dispositif logistique a notamment été adapté pour limiter les déplacements d’engins. Les matériaux nécessaires, comme la poudre de béton et l’eau, seront acheminés via des canalisations installées le long des voies ferrées depuis une base travaux implantée rue des Déportés. Cette base sera approvisionnée en journée.
Trois engins rail-route seront mobilisés la nuit. Ils rejoindront le tunnel depuis la base et interviendront exclusivement à l’intérieur de l’ouvrage.
À savoir
Un suivi acoustique et vibratoire du chantier sera réalisé par le bureau d’études spécialisé Gamba, afin d’évaluer précisément l’impact des travaux sur l’environnement immédiat.
Certaines nuits seront exclues du dispositif : du 1er au 2 mai, du 8 au 9 mai, du 14 au 16 mai ainsi que du 25 au 26 mai, en plus des jours fériés.
SNCF Réseau assure qu’une consigne stricte a été transmise à l’ensemble des entreprises intervenantes pour limiter les nuisances au strict nécessaire, dans le respect des règles de sécurité.
Un suivi acoustique et vibratoire du chantier sera réalisé par le bureau d’études spécialisé Gamba, afin d’évaluer précisément l’impact des travaux sur l’environnement immédiat.
Certaines nuits seront exclues du dispositif : du 1er au 2 mai, du 8 au 9 mai, du 14 au 16 mai ainsi que du 25 au 26 mai, en plus des jours fériés.
SNCF Réseau assure qu’une consigne stricte a été transmise à l’ensemble des entreprises intervenantes pour limiter les nuisances au strict nécessaire, dans le respect des règles de sécurité.