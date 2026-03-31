Rouen : deux voitures en feu près de l’église Saint-Gervais, 15 personnes incommodées par les fumées

Un incendie impliquant deux véhicules, dont une voiture électrique, s’est produit aujourd'hui mardi en milieu d’après-midi place de l’église Saint-Gervais à Rouen. D’importants dégagements de fumée ont rapidement inquiété les riverains et les structures voisines.
À l’arrivée des secours, le feu concernait deux voitures, avec une propagation des fumées en direction de l’hôpital de jour Saint-Gervais, nécessitant la mise en place d'un dispositif pour sécuriser les lieux.
À l’arrivée des secours, le feu concernait deux voitures, avec une propagation des fumées en direction de l’hôpital de jour Saint-Gervais, nécessitant la mise en place d'un dispositif pour sécuriser les lieux.
Évacuation et prise en charge des victimes
Par mesure de précaution, 21 personnes ont été évacuées de l’établissement médical. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l’extinction du sinistre à l’aide de deux lances, avant de ventiler les locaux impactés par les fumées.
Au total, 15 personnes, légèrement intoxiquées, ont été prises en charge par les équipes du SMUR et un infirmier des sapeurs-pompiers.
L’intervention a mobilisé d’importants moyens, avec 11 engins et 37 sapeurs-pompiers engagés pour circonscrire le sinistre et sécuriser la zone.
Au total, 15 personnes, légèrement intoxiquées, ont été prises en charge par les équipes du SMUR et un infirmier des sapeurs-pompiers.
L’intervention a mobilisé d’importants moyens, avec 11 engins et 37 sapeurs-pompiers engagés pour circonscrire le sinistre et sécuriser la zone.