Rouen : deux voitures en feu près de l’église Saint-Gervais, 15 personnes incommodées par les fumées

Par mesure de précaution, 21 personnes ont été évacuées de l’établissement médical. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l’extinction du sinistre à l’aide de deux lances, avant de ventiler les locaux impactés par les fumées.



Au total, 15 personnes, légèrement intoxiquées, ont été prises en charge par les équipes du SMUR et un infirmier des sapeurs-pompiers.



L’intervention a mobilisé d’importants moyens, avec 11 engins et 37 sapeurs-pompiers engagés pour circonscrire le sinistre et sécuriser la zone.

