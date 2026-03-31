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Rouen : deux voitures en feu près de l’église Saint-Gervais, 15 personnes incommodées par les fumées

SEINE-MARITIME



Mardi 31 Mars 2026 - 18:08



Deux voitures, dont un véhicule électrique, ont pris feu place Saint-Gervais à Rouen, provoquant un important dégagement de fumée et l’évacuation de 21 personnes. Quinze victimes, légèrement intoxiquées, ont été prises en charge sur place.



Rouen : deux voitures en feu près de l’église Saint-Gervais, 15 personnes incommodées par les fumées
Un incendie impliquant deux véhicules, dont une voiture électrique, s’est produit aujourd'hui mardi en milieu d’après-midi place de l’église Saint-Gervais à Rouen. D’importants dégagements de fumée ont rapidement inquiété les riverains et les structures voisines.

À l’arrivée des secours, le feu concernait deux voitures, avec une propagation des fumées en direction de l’hôpital de jour Saint-Gervais, nécessitant la mise en place d'un dispositif pour sécuriser les lieux.

Évacuation et prise en charge des victimes

Par mesure de précaution, 21 personnes ont été évacuées de l’établissement médical. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l’extinction du sinistre à l’aide de deux lances, avant de ventiler les locaux impactés par les fumées.

Au total, 15 personnes, légèrement intoxiquées, ont été prises en charge  par les équipes du SMUR et un infirmier des sapeurs-pompiers.

L’intervention a mobilisé d’importants moyens, avec 11 engins et 37 sapeurs-pompiers engagés pour circonscrire le sinistre et sécuriser la zone.
 




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