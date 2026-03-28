Municipales à Évreux : Évreux en Mouvement veut “incarner une opposition constructive”

Au lendemain du scrutin municipal, le collectif Évreux en Mouvement, animé par Samuel Brigantino, dresse un bilan contrasté de la campagne. “Le résultat du second tour laisse un sentiment mêlé”, reconnaît le mouvement, partagé entre frustration et satisfaction.
D’un côté, ses candidats regrettent de ne pas avoir pu aller “jusqu’au bout un débat de fond”, dénonçant une campagne “parasité[e] tout au long […] par des polémiques répétées et des attaques personnelles initiées par le maire sortant”. De l’autre, ils revendiquent une dynamique citoyenne solide, saluant “une fierté forte : celle d’avoir rassemblé plusieurs milliers d’Ébroïciens autour d’un projet”..
D’un côté, ses candidats regrettent de ne pas avoir pu aller “jusqu’au bout un débat de fond”, dénonçant une campagne “parasité[e] tout au long […] par des polémiques répétées et des attaques personnelles initiées par le maire sortant”. De l’autre, ils revendiquent une dynamique citoyenne solide, saluant “une fierté forte : celle d’avoir rassemblé plusieurs milliers d’Ébroïciens autour d’un projet”..
Une opposition structurée et revendiquée
Arrivée en deuxième position, la liste affirme désormais son rôle dans le paysage politique local. “Évreux en Mouvement s’impose aujourd’hui comme la principale force d’alternance”, assure-t-elle, avec l’ambition “d’assumer pleinement ce rôle dans la vie démocratique locale”.
Dans un contexte jugé tendu, le mouvement pose ses principes : “une ville ne se gouverne pas dans la peur, mais dans la clarté, le respect et la capacité à se projeter vers l’avenir”.
Concrètement, trois axes structurent cette nouvelle phase :
• Être “une force de proposition” en défendant les idées portées pendant la campagne
• Assurer “une vigilance constante” sur les décisions de la majorité
• “Protéger les habitants et les agents”, en refusant toute pression ou dérive
Dans un contexte jugé tendu, le mouvement pose ses principes : “une ville ne se gouverne pas dans la peur, mais dans la clarté, le respect et la capacité à se projeter vers l’avenir”.
Concrètement, trois axes structurent cette nouvelle phase :
• Être “une force de proposition” en défendant les idées portées pendant la campagne
• Assurer “une vigilance constante” sur les décisions de la majorité
• “Protéger les habitants et les agents”, en refusant toute pression ou dérive
Une dynamique appelée à durer
Le collectif souligne également que plusieurs thèmes défendus durant la campagne trouvent déjà un écho, preuve selon lui de la “pertinence du travail engagé” et de la nécessité d’une opposition active.
Par ailleurs, des démarches sont annoncées pour “faire toute la lumière sur les attaques et accusations subies durant la campagne”, avec l’objectif de “rétablir la vérité et garantir le respect des règles démocratiques”.
Enfin, Évreux en Mouvement prépare la suite. Une structure associative doit voir le jour afin de pérenniser l’engagement du collectif, maintenir le lien avec les habitants et prolonger la dynamique citoyenne engagée.
“Plus que jamais, le mouvement réaffirme sa détermination : continuer à rassembler, innover et porter une alternative crédible pour l’avenir d’Évreux”, conclut Édouard Baude, porte-parole.
Par ailleurs, des démarches sont annoncées pour “faire toute la lumière sur les attaques et accusations subies durant la campagne”, avec l’objectif de “rétablir la vérité et garantir le respect des règles démocratiques”.
Enfin, Évreux en Mouvement prépare la suite. Une structure associative doit voir le jour afin de pérenniser l’engagement du collectif, maintenir le lien avec les habitants et prolonger la dynamique citoyenne engagée.
“Plus que jamais, le mouvement réaffirme sa détermination : continuer à rassembler, innover et porter une alternative crédible pour l’avenir d’Évreux”, conclut Édouard Baude, porte-parole.