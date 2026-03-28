Municipales à Évreux : Évreux en Mouvement veut “incarner une opposition constructive”

Le collectif souligne également que plusieurs thèmes défendus durant la campagne trouvent déjà un écho, preuve selon lui de la “pertinence du travail engagé” et de la nécessité d’une opposition active.



Par ailleurs, des démarches sont annoncées pour “faire toute la lumière sur les attaques et accusations subies durant la campagne”, avec l’objectif de “rétablir la vérité et garantir le respect des règles démocratiques”.



Enfin, Évreux en Mouvement prépare la suite. Une structure associative doit voir le jour afin de pérenniser l’engagement du collectif, maintenir le lien avec les habitants et prolonger la dynamique citoyenne engagée.



“Plus que jamais, le mouvement réaffirme sa détermination : continuer à rassembler, innover et porter une alternative crédible pour l’avenir d’Évreux”, conclut Édouard Baude, porte-parole.

