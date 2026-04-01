A13 : accident de poids lourds, circulation fortement perturbée vers Mantes

La collision s'est produite à hauteur de la bretelle de sortie d'Epône en direction de Mantes - Illustration Google
Un accident impliquant des poids lourds s’est produit ce mercredi en milieu d’après-midi sur l’A13, dans le sens Paris → Mantes, à hauteur de la sortie d’Épône-Gargenville (Yvelines).
Une voie est actuellement neutralisée au point repère 41+302, entraînant d’importantes difficultés de circulation dans le secteur.
En amont de l’accident, le trafic est très perturbé depuis Bouafle, avec des ralentissements marqués et des temps de parcours fortement allongés.
Une voie est actuellement neutralisée au point repère 41+302, entraînant d’importantes difficultés de circulation dans le secteur.
En amont de l’accident, le trafic est très perturbé depuis Bouafle, avec des ralentissements marqués et des temps de parcours fortement allongés.
Déviation saturée via la D113
Un itinéraire de délestage a été mis en place à l’échangeur de Flins, invitant les automobilistes à quitter l’A13 pour emprunter la D113 en direction d’Épône, afin de rejoindre l’autoroute plus loin.
Mais cette déviation est elle-même fortement encombrée, compliquant encore davantage les conditions de circulation dans la zone.
Mais cette déviation est elle-même fortement encombrée, compliquant encore davantage les conditions de circulation dans la zone.