A13 : accident de poids lourds, circulation fortement perturbée vers Mantes

Un accident impliquant des poids lourds s’est produit ce mercredi en milieu d’après-midi sur l’A13, dans le sens Paris → Mantes, à hauteur de la sortie d’Épône-Gargenville (Yvelines).



Une voie est actuellement neutralisée au point repère 41+302, entraînant d’importantes difficultés de circulation dans le secteur.



En amont de l’accident, le trafic est très perturbé depuis Bouafle, avec des ralentissements marqués et des temps de parcours fortement allongés.