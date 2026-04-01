Quatre barber shops fermés pour travail illégal à Bernay, Gaillon, Vernon et Gisors

Les manquements constatés sont significatifs : travail dissimulé, emploi d’étrangers sans autorisation de travail, absence de déclaration de salariés ou encore dissimulation d’emplois. Des pratiques qui, selon la, préfecture, portent atteinte à la fois aux droits des travailleurs et à l’équité économique.



Dans son communiqué, le préfet rappelle que « le respect de la réglementation en vigueur […] est une exigence absolue », insistant sur la nécessité de protéger à la fois les employés, les consommateurs et les entreprises respectueuses des règles.