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Quatre barber shops fermés pour travail illégal à Bernay, Gaillon, Vernon et Gisors

EURE


Mercredi 1 Avril 2026 - 10:01

Des contrôles effectués dans plusieurs villes du département ont conduit à des sanctions administratives. Le préfet de l’Eure dénonce des pratiques frauduleuses et rappelle la fermeté de l’État.




« Le respect de la réglementation en vigueur […] est une exigence absolue », rappelle le préfet de l'Eure - Illustration Pixabay
« Le respect de la réglementation en vigueur […] est une exigence absolue », rappelle le préfet de l'Eure - Illustration Pixabay
Dans le cadre d’opérations menées par le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), plusieurs établissements de type « barber shop » ont été contrôlés dans l’Eure. Ces vérifications ont mis en évidence diverses infractions liées au droit du travail et au séjour des étrangers.

Conséquence directe : quatre commerces situés à Bernay, Gaillon, Vernon et Gisors ont fait l’objet de fermetures administratives. Les arrêtés pris par le préfet de l’Eure, Charles Giusti, prévoient des durées de fermeture allant de quinze jours à un mois.

Des infractions multiples relevées

Les manquements constatés sont significatifs : travail dissimulé, emploi d’étrangers sans autorisation de travail, absence de déclaration de salariés ou encore dissimulation d’emplois. Des pratiques qui, selon la, préfecture, portent atteinte à la fois aux droits des travailleurs et à l’équité économique.

Dans son communiqué, le préfet rappelle que « le respect de la réglementation en vigueur […] est une exigence absolue », insistant sur la nécessité de protéger à la fois les employés, les consommateurs et les entreprises respectueuses des règles.

Mobilisation renforcée de l'Etat

Les services de l’État assurent poursuivre ces opérations de contrôle dans le département. L’objectif affiché : lutter contre les fraudes sociales et fiscales, tout en rétablissant des conditions de concurrence loyale entre les acteurs économiques.

Ces fermetures administratives s’inscrivent dans une stratégie plus large de lutte contre le travail illégal, régulièrement ciblé par les opérations du CODAF à l’échelle départementale.
 



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