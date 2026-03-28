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Incendie dans une habitation à Manneville-sur-Risle : les occupants légèrement intoxiqués

EURE



Samedi 28 Mars 2026 - 11:09



[Actualisé] - Le feu s'est déclaré ce samedi 28 mars en milieu de matinée dans une habitation de la cité des Baquets à Mannevile-sur-Risle (Eure).



Le feu a été circonscrit au moyen de deux lances à incendie - Illustration Adobe Stock
Le feu a été circonscrit au moyen de deux lances à incendie - Illustration Adobe Stock
Dix-neuf sapeurs-pompiers de l'Eure ont été appelés à intervenir pour un incendie, ce samedi matin, juste avant 10 heures, à Manneville-sur-Risle, une commune proche de Pont-Audemer.

A leur arrivée sur place, cité des Baquets où les habitations sont mitoyennes, les occupants une femme de 80 ans et un homme de 21 ans, avaient évacués les lieux. Légèrement incommodés, ils ont été transportés à l'hôpital de Pont-Aiudemer pour examen.
 


Deux lances pour éteindre le feu

Les secours ont déployé deux lances à incendie pour venir à bout des flammes et empêcher le sinistre de se propager davantage. A cette heure, les soldats du feu sont toujours sur place et procèdent aux opérations habituelles de désenfumage et de sécurisation.

L'origine du départ de feu ainsi que la nature des dégâts n'ont pas été précisés à cette heure par les service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).

 



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