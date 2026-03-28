Incendie dans une habitation à Manneville-sur-Risle : les occupants légèrement intoxiqués

Les secours ont déployé deux lances à incendie pour venir à bout des flammes et empêcher le sinistre de se propager davantage. A cette heure, les soldats du feu sont toujours sur place et procèdent aux opérations habituelles de désenfumage et de sécurisation.



L'origine du départ de feu ainsi que la nature des dégâts n'ont pas été précisés à cette heure par les service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



