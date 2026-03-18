Rodéo, tirs de mortiers et outrages envers les gendarmes : quatre interpellations aux Andelys

Les suites judiciaires s’accélèrent après les troubles survenus aux Andelys, dans l’Eure. Selon la préfecture, les faits ont débuté dimanche 15 mars dans l’après-midi, lorsque les gendarmes sont intervenus pour mettre fin à un rodéo à motocross. Le pilote, qui a refusé d’obtempérer, a été interpellé puis placé en garde à vue.



Dans la foulée, une dizaine d’individus se sont rassemblés autour des militaires, les prenant à partie et les outrageant. En soirée, les tensions sont montées d’un cran avec des forces de l’ordre, visés notamment par des tirs de mortiers d’artifice. La situation a toutefois été rapidement maîtrisée grâce à la mise en place d'un important dispositif de gendarmerie.