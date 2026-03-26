Un conducteur mis en examen pour homicide routier après le décès d’un enfant de 4 ans sur l’A131

La peine encourue par le conducteur est de 20 ans d’emprisonnement. Il a été placé en détention provisoire ce soir.
Le drame s’est produit le 21 mars 2026 sur l’autoroute A131, à hauteur de la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville. Un véhicule circulant sur la voie de droite a percuté violemment par l’arrière une voiture familiale de sept places, occupée par une adulte et six enfants. Selon les premiers éléments, ce second véhicule venait de subir une avarie technique au moment des faits.
Positif aux stupéfiants et en récidive
Sous la violence du choc, un enfant de 4 ans, pourtant correctement attaché, a perdu la vie. Les autres occupants du véhicule ont été blessés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.
Le conducteur à l’origine de la collision, âgé d’une quarantaine d’années, a été soumis à des dépistages qui se sont révélés positifs aux stupéfiants. Une contre-expertise a été demandée. Il circulait par ailleurs avec un permis non prorogé et présentait déjà plusieurs condamnations liées à la délinquance routière et à l’usage de stupéfiants, détaille dans un communiqué la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume. .
Le conducteur à l’origine de la collision, âgé d’une quarantaine d’années, a été soumis à des dépistages qui se sont révélés positifs aux stupéfiants. Une contre-expertise a été demandée. Il circulait par ailleurs avec un permis non prorogé et présentait déjà plusieurs condamnations liées à la délinquance routière et à l’usage de stupéfiants, détaille dans un communiqué la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume. .
La peine encourue est de 20 ans d’emprisonnement
À l’issue de son hospitalisation, l’homme a été placé en garde à vue puis présenté à un juge d’instruction. Il a été mis en examen pour homicide routier aggravé et blessures routières aggravées, ces faits étant commis en état de récidive légale. La peine encourue par ce dernier est de 20 ans d’emprisonnement. Il a été placé en détention provisoire ce soir.
Une expertise technique a également été ordonnée afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident, notamment la vitesse des véhicules au moment de l’impact.
Une expertise technique a également été ordonnée afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident, notamment la vitesse des véhicules au moment de l’impact.