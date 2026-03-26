Un conducteur mis en examen pour homicide routier après le décès d’un enfant de 4 ans sur l’A131

SEINE-MARITIME

Un accident dramatique survenu sur l’A131, à hauteur de Saint-Vigor-d’Ymonville, a coûté la vie à un enfant de 4 ans. Le conducteur mis en cause, positif aux stupéfiants et en situation irrégulière, a été mis en examen et placé en détention provisoire, ce soir