Trois incendies en quelques heures : nuit chargée pour les sapeurs-pompiers de l’Eure

Les trois interventions pour des incendies ont mobilisé en tout une quarantaine de sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
La nuit de samedi à dimanche a été particulièrement chargée pour les sapeurs-pompiers de l’Eure, appelés à intervenir sur trois sinistres distincts en l’espace de quelques heures.
La première alerte est parvenue peu avant 23 heures au centre de traitement de l'appel (CTA) : elle concernait un feu de cuisine dans une habitation de la rue Saint-Michel à Verneuil d’Avre et d’Iton. À l’arrivée des secours, les flammes s’étaient déjà propagées au plafond et aux cloisons de l’habitation.
Les six occupants, tous de la même famille, ont pu évacuer les lieux sans être blessés, mais le logement a été fortement endommagé. Les habitants devront être relogés. Un chat a malheureusement péri dans l’incendie. L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers.
La première alerte est parvenue peu avant 23 heures au centre de traitement de l'appel (CTA) : elle concernait un feu de cuisine dans une habitation de la rue Saint-Michel à Verneuil d’Avre et d’Iton. À l’arrivée des secours, les flammes s’étaient déjà propagées au plafond et aux cloisons de l’habitation.
Les six occupants, tous de la même famille, ont pu évacuer les lieux sans être blessés, mais le logement a été fortement endommagé. Les habitants devront être relogés. Un chat a malheureusement péri dans l’incendie. L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers.
Feu de cabanon à Guichainville et de maison à Ezy-sur-Eure
Vers 0 h 17, une seconde intervention a conduit les secours à Guichainville, dans la résidence du Buisson, pour un incendie de cabanon accolé à une maison d’habitation. Les flammes ont pu être rapidement maîtrisées avant qu’elles ne se propagent à la bâtisse principale. Aucune victime n’est à déplorer. Treize pompiers ont été engagés.
Enfin, à 4 h 50, un feu de maison, dont l'origine reste à préciser, s’est déclaré rue de la Marne à Ézy-sur-Eure. Une vingtaine de sapeurs-pompiers de l’Eure et de l’Eure-et-Loir ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Les quatre personnes présentes dans la demeure ont été transportées au centre hospitalier d’Évreux pour des examens de contrôle.
Enfin, à 4 h 50, un feu de maison, dont l'origine reste à préciser, s’est déclaré rue de la Marne à Ézy-sur-Eure. Une vingtaine de sapeurs-pompiers de l’Eure et de l’Eure-et-Loir ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Les quatre personnes présentes dans la demeure ont été transportées au centre hospitalier d’Évreux pour des examens de contrôle.