Trois incendies en quelques heures : nuit chargée pour les sapeurs-pompiers de l’Eure

La nuit de samedi à dimanche a été particulièrement chargée pour les sapeurs-pompiers de l’Eure, appelés à intervenir sur trois sinistres distincts en l’espace de quelques heures.



La première alerte est parvenue peu avant 23 heures au centre de traitement de l'appel (CTA) : elle concernait un feu de cuisine dans une habitation de la rue Saint-Michel à Verneuil d’Avre et d’Iton. À l’arrivée des secours, les flammes s’étaient déjà propagées au plafond et aux cloisons de l’habitation.



Les six occupants, tous de la même famille, ont pu évacuer les lieux sans être blessés, mais le logement a été fortement endommagé. Les habitants devront être relogés. Un chat a malheureusement péri dans l’incendie. L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers.