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Grand-Couronne : une voiture finit sa course dans une station-service, un blessé léger

SEINE-MARITIME



Jeudi 26 Mars 2026 - 09:50



Un véhicule a quitté la route en pleine nuit aux Essarts, percutant les installations d’une station-service. Le conducteur, légèrement blessé, a été transporté au CHU de Rouen.



La voiture a endommagé des installations de la station service - illustration
La voiture a endommagé des installations de la station service - illustration
L’accident s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h36, sur le secteur des Essarts, à Grand-Couronne. Pour une raison encore indéterminée, une voiture a quitté la chaussée avant de terminer sa course dans l’enceinte de la station-service ESSO.

À l’arrivée des secours, le conducteur, un homme de 22 ans, était déjà sorti de son véhicule. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté en état d’urgence relative vers le CHU de Rouen.

Station fermée après l’accident

Le choc a provoqué des dégâts sur les installations de la station-service, contraignant à sa fermeture pour une durée indéterminée, indique le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Aucune autre victime n’est à déplorer.
 



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