Grand-Couronne : une voiture finit sa course dans une station-service, un blessé léger

L’accident s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h36, sur le secteur des Essarts, à Grand-Couronne. Pour une raison encore indéterminée, une voiture a quitté la chaussée avant de terminer sa course dans l’enceinte de la station-service ESSO.
À l’arrivée des secours, le conducteur, un homme de 22 ans, était déjà sorti de son véhicule. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté en état d’urgence relative vers le CHU de Rouen.
À l’arrivée des secours, le conducteur, un homme de 22 ans, était déjà sorti de son véhicule. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté en état d’urgence relative vers le CHU de Rouen.
Station fermée après l’accident
Le choc a provoqué des dégâts sur les installations de la station-service, contraignant à sa fermeture pour une durée indéterminée, indique le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Aucune autre victime n’est à déplorer.