Yvelines : voitures custom, concerts et ambiance rétro ce week-end au Kool Day Festival de Gargenville

Voitures américaines, motos customisées, concerts et marché vintage : le Kool Day Festival revient ce samedi 23 et dimanche 24 mai au parc du château d’Hanneucourt, à Gargenville (Yvelines). L’événement, gratuit, promet deux journées festives dans un univers inspiré de la culture hot-rod et rétro américaine.



Organisé par l’association Zombie Drivers, le rendez-vous s’adresse autant aux passionnés de mécanique qu’aux familles et curieux venus profiter d’une ambiance conviviale en plein air.