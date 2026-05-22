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Yvelines : voitures custom, concerts et ambiance rétro ce week-end au Kool Day Festival de Gargenville


Vendredi 22 Mai 2026 - 17:52

Voitures custom, concerts, marché vintage et animations : le Kool Day Festival revient ce week-end au parc du château d’Hanneucourt à Gargenville. Un rendez-vous gratuit et festif autour de la culture rétro américaine et des véhicules atypiques.




Yvelines : voitures custom, concerts et ambiance rétro ce week-end au Kool Day Festival de Gargenville
Voitures américaines, motos customisées, concerts et marché vintage : le Kool Day Festival revient ce samedi 23 et dimanche 24 mai au parc du château d’Hanneucourt, à Gargenville (Yvelines). L’événement, gratuit, promet deux journées festives dans un univers inspiré de la culture hot-rod et rétro américaine.

Organisé par l’association Zombie Drivers, le rendez-vous s’adresse autant aux passionnés de mécanique qu’aux familles et curieux venus profiter d’une ambiance conviviale en plein air.

​Concerts, tatouages et animations tout le week-end

Au-delà de l’exposition de véhicules atypiques, le festival proposera de nombreuses animations : concerts, stands de tatouage, marché vintage de créateurs, flippers ou encore spectacle de magie.

Un espace bar et restauration sera également installé sur place afin de permettre aux visiteurs de prolonger l’expérience dans une atmosphère festive.

À SAVOIR

Infos pratiques
Quand : samedi 23 et dimanche 24 mai 2026
Où : parc du château d’Hanneucourt à Gargenville (Yvelines)

Entrée : gratuite
Informations : www.koolday.fr
Contact : kooldayfestival@gmail.com
 



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