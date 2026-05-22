Yvelines : voitures custom, concerts et ambiance rétro ce week-end au Kool Day Festival de Gargenville

Voitures américaines, motos customisées, concerts et marché vintage : le Kool Day Festival revient ce samedi 23 et dimanche 24 mai au parc du château d’Hanneucourt, à Gargenville (Yvelines). L’événement, gratuit, promet deux journées festives dans un univers inspiré de la culture hot-rod et rétro américaine.
Organisé par l’association Zombie Drivers, le rendez-vous s’adresse autant aux passionnés de mécanique qu’aux familles et curieux venus profiter d’une ambiance conviviale en plein air.
Organisé par l’association Zombie Drivers, le rendez-vous s’adresse autant aux passionnés de mécanique qu’aux familles et curieux venus profiter d’une ambiance conviviale en plein air.
Concerts, tatouages et animations tout le week-end
Au-delà de l’exposition de véhicules atypiques, le festival proposera de nombreuses animations : concerts, stands de tatouage, marché vintage de créateurs, flippers ou encore spectacle de magie.
Un espace bar et restauration sera également installé sur place afin de permettre aux visiteurs de prolonger l’expérience dans une atmosphère festive.
Un espace bar et restauration sera également installé sur place afin de permettre aux visiteurs de prolonger l’expérience dans une atmosphère festive.
À SAVOIR
Infos pratiques
Quand : samedi 23 et dimanche 24 mai 2026
Où : parc du château d’Hanneucourt à Gargenville (Yvelines)
Entrée : gratuite
Informations : www.koolday.fr
Contact : kooldayfestival@gmail.com
Infos pratiques
Quand : samedi 23 et dimanche 24 mai 2026
Où : parc du château d’Hanneucourt à Gargenville (Yvelines)
Entrée : gratuite
Informations : www.koolday.fr
Contact : kooldayfestival@gmail.com
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