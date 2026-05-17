Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

Quatre jeunes originaires de Sartrouville, dont deux mineurs, ont été interpellés ce samedi soir à Villepreux après le déclenchement d’une alarme dans un pavillon dans le secteur de la rue de la Brie.
Prévenus par un voisin, un peu avant 20 heures, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont intervenus avec l’appui de la CRS 8. Deux suspects ont été arrêtés sur place par la BAC, tandis que deux autres ont été interceptés par les CRS alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.
Prévenus par un voisin, un peu avant 20 heures, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont intervenus avec l’appui de la CRS 8. Deux suspects ont été arrêtés sur place par la BAC, tandis que deux autres ont été interceptés par les CRS alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.
Deux pavillons cambriolés
Les vérifications ont permis d’établir que deux pavillons avaient été visités. Les quatre mis en cause, âgés de 15 à 19 ans, ont été placés en garde à vue.
Parmi eux, un homme de 19 ans est déjà connu des services de police. Les trois autres — un majeur de 18 ans et deux mineurs de 15 et 16 ans — sont inconnus au fichier des antécédents judiciaires.
les mis en cause ont été placés en garde à vue pour vols par effraction.
Parmi eux, un homme de 19 ans est déjà connu des services de police. Les trois autres — un majeur de 18 ans et deux mineurs de 15 et 16 ans — sont inconnus au fichier des antécédents judiciaires.
les mis en cause ont été placés en garde à vue pour vols par effraction.