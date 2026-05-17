Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

Quatre jeunes originaires de Sartrouville, dont deux mineurs, ont été interpellés ce samedi soir à Villepreux après le déclenchement d’une alarme dans un pavillon dans le secteur de la rue de la Brie.



Prévenus par un voisin, un peu avant 20 heures, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont intervenus avec l’appui de la CRS 8. Deux suspects ont été arrêtés sur place par la BAC, tandis que deux autres ont été interceptés par les CRS alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.