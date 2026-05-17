Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

YVELINES


Publié le Dimanche 17 Mai 2026 à 10:35



Les cambrioleurs ont pénétré par effraction dans les deux maisons - illustration
Les cambrioleurs ont pénétré par effraction dans les deux maisons - illustration
Quatre jeunes originaires de Sartrouville, dont deux mineurs, ont été interpellés ce samedi soir à Villepreux après le déclenchement d’une alarme dans un pavillon dans le secteur de la rue de la Brie.

Prévenus par un voisin, un peu avant 20 heures, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont intervenus avec l’appui de la CRS 8. Deux suspects ont été arrêtés sur place par la BAC, tandis que deux autres ont été interceptés par les CRS alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.

Deux pavillons cambriolés

Les vérifications ont permis d’établir que deux pavillons avaient été visités. Les quatre mis en cause, âgés de 15 à 19 ans, ont été placés en garde à vue.

Parmi eux, un homme de 19 ans est déjà connu des services de police. Les trois autres — un majeur de 18 ans et deux mineurs de 15 et 16 ans — sont inconnus au fichier des antécédents judiciaires.

les mis en cause ont été placés en garde à vue pour vols par effraction.

 



EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

17/05/2026

Carrières-sur-Seine : trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon

07/05/2026

Issou : deux hommes soupçonnés d'un vol par effraction dans un pavillon

06/05/2026

Disparition inquiétante à Saint-Germain-en-Laye : une jeune femme de 28 ans recherchée

06/05/2026

Pont d’Achères : la RN184 réduite à une voie après le choc d’un camion contre un pilier

27/04/2026

Cinq suspects surpris en plein cambriolage à Versailles : le plus jeune a 11 ans...

25/04/2026

Appel à témoins : une adolescente de 17 ans portée disparue à Saint-Germain-en-Laye

23/04/2026

Home-jacking à Thiverval-Grignon : un couple interpellé à bord de la voiture volée

23/04/2026

Porcheville : jets de colis au-dessus du centre pénitentiaire pour mineurs, deux interpellations

21/04/2026

L’Étang-la-Ville : trois jeunes cagoulés surpris en plein cambriolage dans un pavillon

21/04/2026

Cambriolage dans une boulangerie à Maisons-Laffitte : trois suspects interpellés

21/04/2026

Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

19/04/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

Cinq suspects surpris en plein cambriolage à Versailles : le plus jeune a 11 ans...

L’Étang-la-Ville : trois jeunes cagoulés surpris en plein cambriolage dans un pavillon

Pont d’Achères : la RN184 réduite à une voie après le choc d’un camion contre un pilier

Appel à témoins : une adolescente de 17 ans portée disparue à Saint-Germain-en-Laye

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags