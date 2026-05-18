Accident mortel sur l’A13 : une voiture s’immobilise sur le toit sur une aire de repos dans l’Eure

Une femme de 71 ans est décédée lundi après-midi dans un accident sur l’A13, au niveau de l’aire de repos de Bosgouët-Nord, dans l’Eure. Une voiture s’est retrouvée sur le toit. Un homme de 77 ans a été hospitalisé en urgence absolue.