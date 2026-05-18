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Accident mortel sur l’A13 : une voiture s’immobilise sur le toit sur une aire de repos dans l’Eure


Lundi 18 Mai 2026 - 18:54

Une femme de 71 ans est décédée lundi après-midi dans un accident sur l’A13, au niveau de l’aire de repos de Bosgouët-Nord, dans l’Eure. Une voiture s’est retrouvée sur le toit. Un homme de 77 ans a été hospitalisé en urgence absolue.




L’accident est survenu au niveau de l’aire d’accueil dans le sens Paris-Caen
L’accident est survenu au niveau de l’aire d’accueil dans le sens Paris-Caen
Une femme de 71 ans a perdu la vie dans un spectaculaire accident de la route survenu ce lundi 18 mai, sur l’autoroute A13, dans le sens Paris-Caen, au niveau de l’aire de repos de Bosgouët-Nord, dans l’Eure.

Le drame s’est produit vers 16h15. Pour une raison encore indéterminée, une voiture s’est retrouvée sur le toit sur le parking de l’aire de repos. À bord du véhicule se trouvaient deux personnes âgées.

L’une des victimes, une femme de 71 ans, n’a pas survécu à ses blessures malgré l’intervention des secours. Le second occupant, un homme de 77 ans, a été transporté à l’hôpital dans un état d’urgence absolue.

​Les circonstances restent à déterminer

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Une enquête devra notamment établir comment le véhicule a pu finir retourné sur le parking de cette aire située le long de l’A13, dans le sens Paris-Caen.

Les sapeurs-pompiers et les services de secours sont intervenus rapidement sur place pour prendre en charge les victimes.



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