Accident mortel sur l’A13 : une voiture s’immobilise sur le toit sur une aire de repos dans l’Eure

Une femme de 71 ans a perdu la vie dans un spectaculaire accident de la route survenu ce lundi 18 mai, sur l’autoroute A13, dans le sens Paris-Caen, au niveau de l’aire de repos de Bosgouët-Nord, dans l’Eure.
Le drame s’est produit vers 16h15. Pour une raison encore indéterminée, une voiture s’est retrouvée sur le toit sur le parking de l’aire de repos. À bord du véhicule se trouvaient deux personnes âgées.
L’une des victimes, une femme de 71 ans, n’a pas survécu à ses blessures malgré l’intervention des secours. Le second occupant, un homme de 77 ans, a été transporté à l’hôpital dans un état d’urgence absolue.
Le drame s’est produit vers 16h15. Pour une raison encore indéterminée, une voiture s’est retrouvée sur le toit sur le parking de l’aire de repos. À bord du véhicule se trouvaient deux personnes âgées.
L’une des victimes, une femme de 71 ans, n’a pas survécu à ses blessures malgré l’intervention des secours. Le second occupant, un homme de 77 ans, a été transporté à l’hôpital dans un état d’urgence absolue.
Les circonstances restent à déterminer
Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Une enquête devra notamment établir comment le véhicule a pu finir retourné sur le parking de cette aire située le long de l’A13, dans le sens Paris-Caen.
Les sapeurs-pompiers et les services de secours sont intervenus rapidement sur place pour prendre en charge les victimes.
Les sapeurs-pompiers et les services de secours sont intervenus rapidement sur place pour prendre en charge les victimes.
Dans la même rubrique