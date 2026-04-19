Au château de Vascoeuil, la Biennale de céramique entre dans ses dernières semaines

L' exposition qui met à l’honneur douze artistes contemporains pour qui la terre est un véritable langage de création - Document © château de Vascoeuil
Le château de Vascoeuil accueille les derniers jours de la 2e Biennale de céramique, une exposition qui met à l’honneur douze artistes contemporains pour qui la terre est un véritable langage de création. Jusqu’au dimanche 3 mai 2026, le public peut y découvrir un ensemble de plus de 200 œuvres, réunissant des univers très différents, entre inspiration figurative, abstraction et recherche plastique.
Pensée comme une immersion dans la création céramique actuelle, cette biennale entend montrer la richesse d’un art à la fois ancien et en perpétuelle évolution. Modelée depuis la Préhistoire pour des usages utilitaires, décoratifs ou cultuels, la terre continue aujourd’hui d’inspirer des artistes qui repoussent les limites des techniques et des formes, tout en s’interrogeant sur les matériaux et les enjeux environnementaux.
Pensée comme une immersion dans la création céramique actuelle, cette biennale entend montrer la richesse d’un art à la fois ancien et en perpétuelle évolution. Modelée depuis la Préhistoire pour des usages utilitaires, décoratifs ou cultuels, la terre continue aujourd’hui d’inspirer des artistes qui repoussent les limites des techniques et des formes, tout en s’interrogeant sur les matériaux et les enjeux environnementaux.
Une sélection pilotée par une spécialiste normande
Le commissariat de l’exposition a été confié à Marie-Pierre Lamy, céramiste plasticienne installée en Normandie. Passionnée par l’usage des ocres et des terres colorantes, elle dirige depuis quinze ans le salon annuel de la céramique contemporaine de Pont-de-l’Arche. Pour cette édition à Vascoeuil, elle a retenu une sélection d’œuvres signées Fanny Acquart-Gensollen, Fabienne Auzolle, Anne-Soline Barbaux, Nani Champy-Schott, Barbara Daeffler, Maxime Defer, Anne-Catherine Fenzy, Guénaëlle Grassi, Odile Levigoureux, Dominique Pilet, Martine Polisset et Guy Van Leemput.
A SAVOIR
Le rendez-vous est proposé jusqu’au dimanche 3 mai, du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés, de 14 h 30 à 17 h 30.
Le billet d’entrée est fixé à 12 euros, avec un tarif réduit à 7,50 euros. Il donne accès à l’exposition, mais aussi aux jardins, au colombier, à la boutique-galerie, au musée Michelet et au parcours de sculptures modernes.
Un catalogue couleur de 28 pages est offert aux visiteurs.
Le rendez-vous est proposé jusqu’au dimanche 3 mai, du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés, de 14 h 30 à 17 h 30.
Le billet d’entrée est fixé à 12 euros, avec un tarif réduit à 7,50 euros. Il donne accès à l’exposition, mais aussi aux jardins, au colombier, à la boutique-galerie, au musée Michelet et au parcours de sculptures modernes.
Un catalogue couleur de 28 pages est offert aux visiteurs.