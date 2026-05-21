Pouvoir d’achat : la Matmut versera une prime exceptionnelle à ses salariés

Le Groupe Matmut dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime) annonce une mesure exceptionnelle en faveur de ses salariés. Face au contexte économique tendu et à la hausse des dépenses du quotidien, notamment liées aux déplacements, l’assureur va verser une prime mensuelle de 25 euros bruts à ses collaborateurs pendant six mois.
De juin à novembre 2026, chaque salarié concerné percevra cette aide, à l’exception des collaborateurs disposant d’un véhicule de fonction avec carte carburant. Selon le groupe, cette décision représente un effort financier de 1,6 million d’euros.
De juin à novembre 2026, chaque salarié concerné percevra cette aide, à l’exception des collaborateurs disposant d’un véhicule de fonction avec carte carburant. Selon le groupe, cette décision représente un effort financier de 1,6 million d’euros.
Un soutien au pouvoir d’achat
La Matmut explique vouloir apporter « un soutien concret » à ses équipes dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques et la progression des coûts de mobilité. Cette prime exceptionnelle vient compléter les mesures déjà prévues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2026.
À travers cette annonce, le groupe mutualiste indique vouloir maintenir une attention particulière à la situation de ses collaborateurs alors que le climat économique demeure incertain.
À travers cette annonce, le groupe mutualiste indique vouloir maintenir une attention particulière à la situation de ses collaborateurs alors que le climat économique demeure incertain.