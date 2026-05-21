Pouvoir d’achat : la Matmut versera une prime exceptionnelle à ses salariés

Le Groupe Matmut dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime) annonce une mesure exceptionnelle en faveur de ses salariés. Face au contexte économique tendu et à la hausse des dépenses du quotidien, notamment liées aux déplacements, l’assureur va verser une prime mensuelle de 25 euros bruts à ses collaborateurs pendant six mois.



De juin à novembre 2026, chaque salarié concerné percevra cette aide, à l’exception des collaborateurs disposant d’un véhicule de fonction avec carte carburant. Selon le groupe, cette décision représente un effort financier de 1,6 million d’euros.