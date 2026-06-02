Yvelines : il taillade le visage d’un homme avec des ciseaux à la gare de Poissy

YVELINES

Publié le Mardi 2 Juin 2026 à 17:56

Un homme de 36 ans a été condamné et incarcéré après une violente agression commise à la gare de Poissy. En état d’ivresse, il avait frappé la victime au visage avec une paire de ciseaux.



L’agression, qui remonte au 18 mai, avait été d’une rare violence. Un homme de 36 ans a été condamné à deux mois d’emprisonnement, avec révocation d’un sursis de cinq mois, après avoir porté plusieurs coups de ciseaux au visage d’un autre homme à la gare de Poissy.



Les faits s’étaient produits en soirée, dans le secteur de la gare. Alerté par le centre de supervision urbain, qui signalait une rixe en cours, un équipage de la police municipale s’était rapidement rendu sur place et avait procédé à l’interpellation du suspect.

Les images vidéo confirment la violence de l’agression Le mis en cause, en état d’ivresse manifeste, s’était emparé d’une paire de ciseaux avant de frapper la victime au visage. Placé en cellule de dégrisement, puis entendu par les enquêteurs après la notification de ses droits, il a reconnu les faits.



Il a expliqué avoir réagi à des insultes qui auraient été proférées par la victime. Les blessures constatées sont importantes : touchée au visage, la victime conserve des cicatrices définitives. Trois jours d’incapacité totale de travail lui ont été prescrits par l’unité médico-judiciaire.



L’exploitation des images du centre de supervision urbain a permis de confirmer la gravité de l’agression. Les témoignages recueillis décrivent également un déchaînement de violence, avec des coups portés à la tête avec une force particulière.

Sursis révoqué et interdiction de séjour Déféré dès le lendemain, mardi 19 mai, l’homme, déjà connu du TAJ, a été condamné à deux mois d’emprisonnement. Une peine de cinq mois de sursis a également été révoquée. Il a été incarcéré.



Le mis en cause s’est par ailleurs vu notifier une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une assignation à résidence, ainsi qu’une interdiction de séjour sur le sol français pendant cinq ans.



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