Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Yvelines : il taillade le visage d’un homme avec des ciseaux à la gare de Poissy

YVELINES


Publié le Mardi 2 Juin 2026 à 17:56

Un homme de 36 ans a été condamné et incarcéré après une violente agression commise à la gare de Poissy. En état d’ivresse, il avait frappé la victime au visage avec une paire de ciseaux.



L'agresseur a porté plusieurs coups de ciseaux à la victime - Illustration
L'agresseur a porté plusieurs coups de ciseaux à la victime - Illustration
L’agression, qui remonte au 18 mai, avait été d’une rare violence. Un homme de 36 ans a été condamné à deux mois d’emprisonnement, avec révocation d’un sursis de cinq mois, après avoir porté plusieurs coups de ciseaux au visage d’un autre homme à la gare de Poissy.

Les faits s’étaient produits en soirée, dans le secteur de la gare. Alerté par le centre de supervision urbain, qui signalait une rixe en cours, un équipage de la police municipale s’était rapidement rendu sur place et avait procédé à l’interpellation du suspect.

Les images vidéo confirment la violence de l’agression

Le mis en cause, en état d’ivresse manifeste, s’était emparé d’une paire de ciseaux avant de frapper la victime au visage. Placé en cellule de dégrisement, puis entendu par les enquêteurs après la notification de ses droits, il a reconnu les faits.

Il a expliqué avoir réagi à des insultes qui auraient été proférées par la victime. Les blessures constatées sont importantes : touchée au visage, la victime conserve des cicatrices définitives. Trois jours d’incapacité totale de travail lui ont été prescrits par l’unité médico-judiciaire.

L’exploitation des images du centre de supervision urbain a permis de confirmer la gravité de l’agression. Les témoignages recueillis décrivent également un déchaînement de violence, avec des coups portés à la tête avec une force particulière.

Sursis révoqué et interdiction de séjour

Déféré dès le lendemain, mardi 19 mai, l’homme, déjà connu du TAJ, a été condamné à deux mois d’emprisonnement. Une peine de cinq mois de sursis a également été révoquée. Il a été incarcéré.

Le mis en cause s’est par ailleurs vu notifier une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une assignation à résidence, ainsi qu’une interdiction de séjour sur le sol français pendant cinq ans.




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Yvelines : il taillade le visage d’un homme avec des ciseaux à la gare de Poissy

02/06/2026

Mantes-la-Jolie : un homme mord une policière et donne un coup de tête à un agent lors d’un contrôle

02/06/2026

Une caméra cachée dans l'habitation piège trois cambrioleurs à Marly-le-Roi

30/05/2026

Sartrouville : une sexagénaire frappée et dépouillée de ses bijoux en pleine rue, un adolescent interpellé

30/05/2026

Pollution à l’ozone en Île-de-France : circulation différenciée et vitesse réduite jusqu’à samedi à minuit

29/05/2026

Jets de pierres à Saint-Cyr-l’École : un adolescent de 15 ans interpellé après des tensions avec la police municipale

28/05/2026

Rodéo en scooter à Saint-Cyr-l’École : des policiers visés par des jets de pierres

28/05/2026

Yvelines : un prêtre de 46 ans renvoyé devant la justice pour agressions sexuelles sur mineures

27/05/2026

Rodéo urbain à Vernouillet : jets de projectiles sur la police, deux hommes interpellés

27/05/2026

Deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon de Saint-Cyr-l’École

25/05/2026

Plaisir : le supposé acheteur s'empare du smartphone et prend la fuite

18/05/2026

Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

17/05/2026

Carrières-sur-Seine : trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon

07/05/2026

Issou : deux hommes soupçonnés d'un vol par effraction dans un pavillon

06/05/2026

Disparition inquiétante à Saint-Germain-en-Laye : une jeune femme de 28 ans recherchée

06/05/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Sartrouville : une sexagénaire frappée et dépouillée de ses bijoux en pleine rue, un adolescent interpellé

Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

Rodéo en scooter à Saint-Cyr-l’École : des policiers visés par des jets de pierres

Deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon de Saint-Cyr-l’École

Une caméra cachée dans l'habitation piège trois cambrioleurs à Marly-le-Roi

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags