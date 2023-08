Yvelines. Un accident sur l’A10 a fait un mort et quatre blessés ce dimanche matin

L’une des victimes, un homme de 43 ans, a été blessée grièvement dans l’accident. Les sapeurs-pompiers puis une équipe du SMUR de Rambouillet ne sont pas parvenus à réanimer le quadragénaire en arrêt cardiorespiratoire.



Les quatre autres occupants, blessés légèrement, ont été transportés en urgence relative par vers des hôpitaux de la région, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis78).



Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus avec cinq véhicules de secours et d’assistance à victimes (ambulances) et un un véhicule de secours routier.



La voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence ont été neutralisées à hauteur de l’accident au kilomètre 32, ce qui a provoqué un ralentissement sur 2,5 km.



Bison futé invite les usagers à observer la plus grande prudence dans ce secteur.