Yvelines. Accident sur l'A13 : un motard héliporté en urgence absolue vers un hôpital parisien

Un accident grave de la circulation est survenu sur l'autoroute A13, ce mardi 13 juin. Il s'est produit, un peu avant 17 heures à hauteur d'Ecquevilly (Yvelines) en direction de la Normandie et a impliqué deux véhicules et une moto, dans des circonstances qui restent à préciser.



Sur place, les sapeurs-pompiers ont dénombré deux victimes. L'une d'elles, pilote de la moto, un homme de 50 ans, a été blessée grièvement. Elle a été évacuée, en urgence absolue, vers un hôpital parisien à bord de l'hélicoptère Hélismur94.



La seconde victime, un homme de 20 ans qui se trouvait dans l'un des véhicules impliqués, a été blessée légèrement. Son état n'a pas nécessité de transport vers un hôpiital, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis78).



La circulation a été fortement perturbée sur l'A13, dans les deux sens entre Poissy et Flins-sur-Seine, notamment. Elle a dû être coupée afin de permettre à l'hélicoptère de se poser au plus près de l'accident.