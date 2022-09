Week-end très alcoolisé à Évreux : un conducteur contrôlé avec plus de 3,30 g dans le sang

A la vue de la police, l’automobiliste a tant bien que mal tenté de faire demi-tour mais un peu plus loin il s’est arrêté soudainement au milieu de la route et s’est affalé sur son volant.



En lui portant assistance, les gardiens de la paix ont rapidement compris que le conducteur à moitié endormi n’était pas dans un état normal. Pour cause, soumis à un contrôle d’alcoolémie le quadragénaire a soufflé à 1,66 mg par litre d’air expiré, soit 3,32 g dans le sang.