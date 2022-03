Vols par ruse au Havre : deux femmes de 78 et 75 ans victimes d'un faux agent Enedis

Le prétendu agent a fait une autre victime dans le même immeuble, une septuagénaire également. Même mode opératoire : ce dernier a réussi à convaincre sa victime d’aller retirer 70€ au distributeur automatique.



Des policiers de l’Identité judiciaire ont procédé à des investigations de police technique et scientifique sur les lieux (recherche d’indice et de traces). L’usurpateur qui était habillé d’un pantalon et d’une veste noirs est activement recherché.