Vols de voitures et de caravanes dans l'Eure : trois membres d'une même famille interpellés à Gaillon

Les faits ont été commis dans la nuit du 29 au 30 juin. La plainte de la victime à peine déposée, la caravane a été retrouvée le matin même en vente sur un réseau social. Les gendarmes ont rapidement localisé le lieu où la caravane était entreposée, dans un campement des gens du voyage à Gaillon.



Sans attendre, une opération a été mise en place par les gendarmes de Bernay, Le Neubourg et Gaillon. Lors de l’intervention, ils ont interpellé trois suspects qui quittaient précisément le campement avec la caravane volée, tractée par un véhicule.



Les trois hommes, âgés de 23, 24 et 45 et membres de la même famille, ont été interpellés et placés en garde à vue pour « recel de vol ».



Lors de leur audition, ils ont raconté aux enquêteurs qu’ils venaient d'acheter la caravane à une personne dont ils ignorent l’identité. Cependant, ils avaient pris soin de remplacer les plaques minéralogiques d’origine par de nouvelles plaques.



Le trio a été remis en liberté et comparaîtra devant le tribunal judiciaire d’Évreux en février 2022.