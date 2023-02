Vols dans les véhicules à Rouen : un énième roulottier appréhendé par la police

La lutte contre les vols à la roulotte continue à Rouen et dans l'agglomération. Et porte ses fruits. Un jeune homme, sans domicile fixe, s'est fait arrêter par la police après avoir fracturé et fouillé une voiture

Publié le 17 Février 2023 à 12:47