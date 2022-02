Vols à l'étalage dans des supermarchés de l'agglomération d'Evreux : quatre interpellations

Dans le coffre de leur voiture, une BMW garée sur le parking du supermarché discount, les policiers ont découvert des marchandises qui se sont avérées avoir été volées, selon le même mode opératoire, dans d'autres grandes surfaces de l'agglomération, notamment à Intermarché , Leader Price à Caër et au Lidl de Gravigny.



Le butin alimentaire a été récupéré.



Les suspects, trois femmes de 18, 21 et 35 ans, et un homme de 19 ans, tous domiciliés dans un campement des gens du voyage à Val-de-Reuil ont été placés en garde à vue pour vol en réunion.