Vol par ruse près de Rouen : deux faux banquiers subtilisent la carte bancaire d'un retraité

Les individus lui expliquent alors que son compte bancaire est à découvert et qu'il doit leur remettre sa carte bancaire et communiquer son code secret « pour destruction ». Le sexagénaire remet la carte et le code, sans se poser de questions. Ils le rassurent cependant, promettant de lui redonner plus tard une nouvelle carte bancaire et un code.



Les pseudo-employés repartent tranquillement et s'empressent ensuite d'aller retirer 500€ au premier distributeur venu avec la carte volée. La victime s'apercevra plus tard que les usurpateurs ont pris soin également de dérober la carte sim de son téléphone portable afin de l'empêcher d'alerter la police.



Une enquête pour vol par ruse a été ouverte par les services de police. Les enquêteurs possèdent le signalement des deux voleurs.