Vol de cartes de démarrage à Renault-Flins : un employé démasqué grâce aux caméras

La carte de démarrage est ce petit objet un peu plus épais qu'une carte bancaire qui remplace la traditionnelle clé de contact. La plupart des véhicules en sont désormais équipés. Chez Renault : la Clio, Mégane, Laguna, Espace, Koléos... A l'intérieur on y trouve une mini bobine, un condensateur et quelques autres pièces électroniques, le tout alimenté par une pile.



Les "clés magnétiques" volées chez Renault à Flins étaient en attente d'être programmées, autrement dit inutilisables en l'état. Il s'agit néanmoins d'objets recherchés sur le marché florissant des trafics de véhicules. Ces cartes peuvent être en effet facilement reprogrammables, selon le type et le modèle de véhicule.